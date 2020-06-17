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Какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации

17 Июня 2020 16:05
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Какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в инфекционные стационары, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если говорить конкретно о коронавирусной нифекции - скорая помощь госпитализирует по решению территориальных поликлиник. Потому что при регистрации случая КВИ территориальные поликлиники начинают вести этот эпидемиологический очаг и там уже контролируют, выявляют, насколько это заболевание бессимптомно или симптомно, решение за ними»,- сказала Сауле Кисикова, отвечая на вопросы.

Но если , по ее словам, вызов или обращение поступает не в поликлинику, то работники городской станции скорой помощи могут госпитализировать пациента с учетом высоких рисков, то есть наличия сопутствующих патологий, высокой температуры.

«Если у них на руках нет подтвержденного анализа, то госпитализируют, ведут на консультацию в провизорный стационар, где всем проводится тест на наличие КВИ, проводится обследование органов грудной клетки, при необходимости - исследование на компьютерном томографе, и там уже конкретно решается вопрос госпитализации. При подтверждении коронавирусной инфекции пациент в дальнейшем переводится в инфекционный стационар», - пояснила Сауле Кисикова.



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#Нур-Султан   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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