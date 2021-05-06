Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию

Автор:  
Серик Сабеков
6 Мая 2021, 17:49
Какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию, рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, Национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто подлежит этой реабилитации, это, в первую очередь, те пациенты, которые имели поражение 25% легких, в том числе, если имели какие-то сопутствующие заболевания. Вторая категория, это те, которые не имели сопутствующих заболеваний, но имели 50% поражения легких», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.

От состояния пациентов, по ее словам, исходят расценки и вся программа реабилитации.

«В первую очередь, пациенты получают дыхательную гимнастику, получают лечение, механотерапевтическую терапию, физиотерапию. Длительность реабилитации таких пациентов составляет от 14 дней и выше», - добавила Айгуль Хасенова.

Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает. Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации.


Минздрав РК   Страхование   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК