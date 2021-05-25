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    17:07, 25 Май 2021 | GMT +6

    Какие отрасли бизнеса наиболее пострадали от пандемии - опрос

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии количество работников предприятий в Казахстане сократилось в среднем на 11%. Такими результатами опроса малого и среднего бизнеса поделился на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате заместитель Председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Опрос, в котором приняли участие около 50,5 тысячи бизнесменов, проводился Палатой по поручению Президента с 27 января по 17 февраля этого года.

    «Наибольшее количество работников в процентном соотношении сократилось в отраслях услуг по проживанию и питанию - 19%, развлечений и отдыха - на 20% и предоставления услуг - также на 19%. 56% респондентов отметили значительное сокращение доходов в связи с пандемией. При этом наиболее пострадавшими являются отрасли туризма - 77% отмечают отсутствие доходов; торговли - 63%; а также развлечения и отдыха - 62%», - отметил эксперт.

    Заседание Клуба прошло под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева и было посвящено тенденциям, задачам и перспективам казахстанской экономики в постпандемический период.

    «Пандемия ускорила определенные процессы в мировой экономике и организации общественной жизни. Так, дистанционная работа, дистанционное обучение, цифровизация бизнеса, предоставление услуг и приобретение товаров через Интернет, бережное отношение к ресурсам и потреблению будут становиться неотъемлемой частью нашей жизни. Стратегия развития в постпандемический период должна учитывать эти и другие тенденции. Также в целом система образования должна рассматриваться как важная часть стратегии развития в постпандемический период, поскольку именно она обеспечивает промышленность и производственный сектор квалифицированными кадрами», - сказал Председатель Сената.

    Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством национальной экономики.


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