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Какие организации и частные заведения останутся закрытыми до конца карантина в столице

Автор:  
Серик Сабеков
13 Апреля 2020, 19:21
Какие организации и частные заведения останутся закрытыми до конца карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа каких организаций и частных заведений не возобновится до конца карантина в Нур-Султане, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе брифинга на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До окончания крантина будут закрыты детские сады и различного рода секции дополнительного образования. Школьное образование будет продолжено в дистанционном режме», - сказал Даурен Абаев

Министр добавил, что до окончания карантина будет сохранен запрет на работу баров, игровых и ночных клубов,частных учреждений в сфере развлечений, объектов образования и вузов, театров, музеев и кинотеатров.



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