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Какие операции провел Нацбанк РК на валютном рынке в ноябре

9 Декабря 2022, 14:08
Какие операции провел Нацбанк РК на валютном рынке в ноябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

«По итогам месяца курс тенге практически не изменился. Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долл. США. Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись», - сообщила А. Молдабекова.

По ее словам, в течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долл. США на валютном рынке.

«При этом, объем операций не превышал 10 млн долл. США в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких «скрытых» операций не проводилось», - дополнила А. Молдабекова.


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