Какие онлайн-мероприятия пройдут в День защиты детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План мероприятий в столице включает в себя интернет-конкурсы, акции, челленджи для детей школьного возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

В городском управлении образования рассказали, как будет праздноваться детский праздник. 1 июня состоится республиканская акция «Барлығы балалар үшін» (Все для детей). Запланированные мероприятия пройдут в режиме онлайн под хештегом #NS_balalarkuni_bilim.

Кроме того, разработан план мероприятий на период проведения дистанционного обучения в организациях образования в рамках празднования Международного дня защиты детей, который включает в себя интернет-конкурсы, акции, челленджи для детей школьного возраста со ссылками на интернет-источник – всего 65 мероприятий.

В течение дня в социальной сети Instagram столичного Управления образования будет организован прямой эфир с участием детского психолога, представителя органов внутренних дел, юристов, представителей образования и НПО, где родители и дети смогут получить правовую и консультативную помощь.

Для воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и «SOS Детская деревня Астана» пройдет поздравительная праздничная программа: концертная программа «Цветик-семицветик», творческие конкурсы «Цветочный переполох» (дефиле костюмов, показ флористического искусства, сделанный руками детей), интеллектуальная битва знатоков, «Цветочная феерия» среди малышей: рисунки на асфальте, конкурс «Укрась картинку», «Подбери по цвету», спортивные состязания и веселые старты, автограф PARTY и фотоссесия, сладкий стол и подарки – без посещения гостей.



