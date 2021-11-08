Какие охраняемые объекты переданы полицией РК в конкурентную среду
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько охраняемых объектов передано полицией в конкурентную среду, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В конкурентную среду переданы 653 охраняемых объекта госорганов и юридических лиц», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
В ведомстве уточнили, что в 2019 году в конкурентную среду было передано 72 объекта (городские акиматы, склады спецмедснабжения, хранения взрывчатых веществ и другие)
В 2020 году – 581 объект (376 – городские, районные, военные суды и 132 – горпрокуратуры, 73 – иные).
«В результате штатная численность ОВД сокращена ещё на 3 тысячи единиц», - добавил Ерлан Тургумбаев.
Ранее об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.
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