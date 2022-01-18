Какие ограничительные меры усилены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ограничительные меры усилены в Казахстане с учетом осложнения эпидемиологической ситуации, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации, циркуляции варианта «омикрон», усилены ограничительные меры», - сказала Ажар Гиният.

В частности, по словам главы Минздрава, в Казахстане введены следующие ограничения: в пунктах пересечения государственной границы РК введено требование обязательного наличия отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от статуса вакцинации; расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса по Ashyq; применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от эпидситуации в регионах.

«Хочу отметить, что введение ограничительных мер будет осуществляться дифференцированно в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», - добавила Ажар Гиният.