Какие ограничения ждут неплательщиков алиментов, рассказали акмолинские полицейские
Около 5 млн тенге алиментов задолжал житель Кокшетау своим детям, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к полицейским поступило заявление от жительницы областного центра о взыскании с 35-летнего жителя города Кокшетау алиментов на сумму 4 млн 970 тысяч тенге.
Стражи порядка начали досудебное расследование по ст. 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».
— Напомним, что при наличии задолженности по алиментам более трех месяцев, к должнику могут быть установлены дополнительные принудительные меры в виде временного ограничения на выезд за пределы РК, а также установления временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, к примеру, прав на вождение автомобильным транспортом, — добавили в полиции.