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    03:35, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие ограничения ждут неплательщиков алиментов, рассказали акмолинские полицейские

    алименты
    Фото: freepik.com

    Около 5 млн тенге алиментов задолжал житель Кокшетау своим детям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к полицейским поступило заявление от жительницы областного центра о взыскании с 35-летнего жителя города Кокшетау алиментов на сумму 4 млн 970 тысяч тенге.

    Стражи порядка начали досудебное расследование по ст. 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».

    — Напомним, что при наличии задолженности по алиментам более трех месяцев, к должнику могут быть установлены дополнительные принудительные меры в виде временного ограничения на выезд за пределы РК, а также установления временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, к примеру, прав на вождение автомобильным транспортом, — добавили в полиции.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Полиция Долги по алиментам Алименты Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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