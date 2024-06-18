Какие ограничения ждут неплательщиков алиментов, рассказали акмолинские полицейские

Около 5 млн тенге алиментов задолжал житель Кокшетау своим детям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к полицейским поступило заявление от жительницы областного центра о взыскании с 35-летнего жителя города Кокшетау алиментов на сумму 4 млн 970 тысяч тенге.

Стражи порядка начали досудебное расследование по ст. 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».