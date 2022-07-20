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Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
20 Июля 2022 12:32

Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На межведомственной комиссии был предложен ряд ограничений для внедрения в столице в связи с эпидемиологической ситуацией по КВИ. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На межведомственной комиссии был предложен ряд ограничений, которые будут приняты в тот момент, если столица перейдет в «желтую» зону. Это перевод близкоконтактных на дистанционный формат работы, это перевод детей, у которых есть абсолютные противопоказания против вакцинации – их тоже переведут на дистанционный формат, рекомендуется уже на сегодняшний день ношение масок в закрытых помещениях. При переходе в «желтую» зону данный формат ношения масок будет рекомендован уже во всех учреждениях и при посещении торгово-развлекательных центров, кинотеатров, кинозалов, при посещении всевозможных массовых мероприятий, концертных залов», - сказала Сархат Бейсенова.

Он также добавила, что ношение масок будет обязательным в общественном транспорте, также будет рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что за последние две недели в столице зарегистрировали 3 970 случаев КВИ.

«Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели, зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля, уже зарегистрировано 3 970 случаев КВИ», - сообщила Сархат Бейсенова.

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Автор:
Корреспондент
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