Какие ограничения введут в образовательной сфере в случае прироста заболеваемости коронавирусом в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При регистрации прироста заболеваемости COVID-19 на уровне более 7 процентов в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент будут введены ограничительные мероприятия в образовательной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 процентов поручено обеспечить перевод на дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний. Также запретить организацию и проведение экскурсий учащихся.
Ранее сообщалось, как ужесточат карантин в стране, если прирост заболевших составит более 7%.
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