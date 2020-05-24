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Какие ограничения введут в образовательной сфере в случае прироста заболеваемости коронавирусом в РК

24 Мая 2020 16:39
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Какие ограничения введут в образовательной сфере в случае прироста заболеваемости коронавирусом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При регистрации прироста заболеваемости COVID-19 на уровне более 7 процентов в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент будут введены ограничительные мероприятия в образовательной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 процентов поручено обеспечить перевод на дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний. Также запретить организацию и проведение экскурсий учащихся.

Ранее сообщалось, как ужесточат карантин в стране, если прирост заболевших составит более 7%.


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Ключевые слова: Образование, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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