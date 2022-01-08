Какие ограничения введены из-за режима ЧП в работе транспорта Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с введением чрезвычайного положения в Акмолинской области был внесен ряд ограничений в работе пассажирского транспорта региона. Обо всех изменениях на прошедшем брифинге рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области Александр Рублевский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с 5 января приостановлено авиасообщение Кокшетау с городами Алматы и Актау. Также с 7 января приостановлено движение автобусов по региональным международным маршрутам.

«По городу Кокшетау движение общественного транспорта в выходные дни - с 7 по 9 января - будет сокращено с 07:00 до 19:30. Далее общественный транспорт областного центра будет работать в штатном режиме. Кроме этого, в связи с периодическими отключениями интернета и мобильного банкинга оплата за проезд в общественном транспорте города Кокшетау будет взиматься без дифференцированного тарифа. То есть оплата за наличный и безналичный расчет будет одинакова и составлять 80 тенге для взрослых и 40 тенге для детей. Но чек будет выдаваться на 150 тенге. В таком режиме все будет осуществляться до стабилизации работы интернета и мобильного банкинга», - пояснил А. Рублевский.

Работа общественного транспорта в других городах и населенных пунктах Акмолинской области будет осуществляться в штатном режиме.

Как добавил спикер, с 5 января в области были отменены три транзитных пассажирских поезда. Движение остальных пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме. При этом с 7 января возобновлено движение пассажирского поезда сообщением «Нур-Султан-Уральск». Ограничения будут действовать до особого распоряжения и в зависимости от ситуации возможно введение других ограничений или их снятие.

Как поделилась с нами президент ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Асия Шаримова, перевозчики Кокшетау испытывают немалые трудности.

«Первое – перестали разгружаться терминалы, они работают от интернета. Второе – люди не могут пополнить транспортные карты, поэтому для того, чтобы не создавать ажиотаж, мы начали работать себе в убыток: у всех принимаем 80 тенге наличными вместо 150 тенге. Ручной терминал даже не запрограммирован на 80 тенге, поэтому билеты выбиваются на 150 тенге, а оплату берем с населения 80 тенге. Но самое страшное – мы не можем получить от оператора свои заработанные деньги, потому что не работает система. Денег нет, и всю солярку, что у нас была, мы растянули до понедельника», - рассказала А. Шаримова.

По словам собеседницы, 7 января на линию вышло минимальное количество автобусов – у Кокшетауского автобусного парка лишь 30 из 60.