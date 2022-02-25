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Какие ограничения сняли в СКО

25 Февраля 2022 13:06
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Какие ограничения сняли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону по распространению коронавируса. В регионе вводят послабления карантинных ограничений для участников проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области.

Для посетителей с нейтральным «синим» статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в «красной» зоне – ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий – при заполняемости помещений до 70%.

Сняты ограничения в «желтой» зоне для всех видов деятельности.

Отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний.

Сняты ограничения на вход сопровождающих лиц в организации образования при условии наличия у них «зеленого» или «синего» статусов.

Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины Pfizer. В него включены лица с ограниченными возможностями и лица, получившие первую дозу вакцины за рубежом для завершения первичного курса. Ревакцинацию Pfizer могут пройти люди с ограниченными возможностями и в возрасте 50 лет и старше.

Для въезда в Казахстан не требуется проведение ПЦР-теста тем, кто прошел ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы. Не требуется ПЦР и тем, кто предоставит паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19 признанными действительными на территории РК. Таких стран уже 30.


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#Северо-Казахстанская область   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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