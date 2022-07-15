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Какие ограничения из-за роста заражения КВИ могут ввести в Казахстане
15 Июля 2022 13:41

Какие ограничения из-за роста заражения КВИ могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила об ограничениях, которые могут ввести в Казахстане в связи с увеличением роста числа заражений COVID-19. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава пояснила, что матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет учитываться по-новому.

При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).

При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.

Предложения по принятию мер будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.

«Министерством здравоохранения данные меры разработаны. На следующем заседании Межведомственной комиссии они выносятся на обсуждение. Это работа с близкими контактными, это работа и ограничения, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, у которых не имеется защиты иммунитета, также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и в транспорте», - пояснила Ажар Гиният.

Она ответила на вопрос касательно введения ограничений на полеты, передвижение и режим пограничных переходов.

«Я думаю, таких жестких ограничений не будет. Уже и инфекция изменилась, и вирус изменился, и течение сейчас более-менее легкое. Ограничительные меры в «красной» зоне будут, но не такие жесткие», - добавила Ажар Гиният.


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Автор:
Корреспондент
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