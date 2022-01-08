Какие ограничения действуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области разъяснили об ограничениях в период режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе, как и по всей стране, до 19-го января действует режим чрезвычайного положения. Действует комендантский час с 23:00 часов до 7:00 часов.

На границах города Петропавловска и Северо-Казахстанской области введен контрольно-пропускной режим и проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

Ограничен въезд и выезд в город Петропавловск и Северо-Казахстанскую область. Исключение для сотрудников организации жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; лиц, находившихся на лечении в стационарах; транзитного грузового транспорта; транспорта лиц, следующего к месту работы при предъявлении справки с места работы; лиц, прибывающих к месту постоянного проживания.

По области установлен запрет на реализацию этилового спирта и алкогольной продукции.

Ограничена работа развлекательных, увеселительных заведений, кафе, ресторанов, баров. Они могут осуществлять свою деятельность с 10:00 часов до 18:00 часов без права реализации алкогольной продукции.

Установлен запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Приостановлена деятельность придорожных кафе.

Установлен запрет на проведение забастовок, ограничение на использование копировально-множительной техники, радио- и телепередающей аппаратуры, аудио-, фото- и видеозаписывающей техники.

Введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров.

Приостановлена деятельность юридических лиц, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.