Какие обвинения предъявлены иностранным гражданам по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие обвинения предъявлены иностранцам, задержанным в ходе январских событий в Казахстане, рассказал руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество иностранных граждан, причастных к массовым беспорядкам, может измениться. На сегодняшний день ведется расследование в отношении 19 иностранных граждан, причастных к январскому инциденту. Их обвиняют в участии в массовой забастовке и краже. То есть в отношении иностранных граждан, задержанных в соответствии со статьями 188 и 272 Уголовного кодекса, проводится расследование», - сказал Ризабек Ожаров в эфире общественно-политического ток-шоу Ashyq alań на национальном телеканале Qazaqstan.

Спикер добавил, что причин для массовых беспорядков в январе несколько.

«Как вы знаете, все началось с мирного шествия. Затем последовали массовые беспорядки. У нас есть полная хронология событий», - отметил Ризабек Ожаров.

Ранее Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил , граждане каких стран были задержаны в ходе январских событий.

«Иностранцев на сегодня задержано девятнадцать лиц. Это граждане России, Узбекистана и Кыргызстана. Фактически все они участвовали в массовых беспорядках, они задержаны по массовым беспорядкам», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.