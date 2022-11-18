Какие общественные пространства появятся в Астане

18 Ноября 2022, 10:04

18 Ноября 2022, 10:04

Какие общественные пространства появятся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане появится больше общественных пространств и благоустроенных территорий (парки, скверы, бульвары). О новых точках притяжения, где горожане и гости смогут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг, рассказали в «Астанагенплане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

К примеру, в 2023 году планируется благоустроить скверы в жилых микрорайонах Уркер (Ильинка),Тельмана, в районе улицы Ч. Айтматова, в районе пересечения улиц Ж. Ташенова и Т. Хусейна, проспекта Абая. Также будут аллеи по проспекту Абылайхана от улицы Куйши Дина до улицы Мустафина, по улице Жургенова, 28/1, по улице Кошкарбаева, 45, на пересечении улиц Кордай и Тайказан, улицы К.Азербаева, 10-14 и др.

За последние годы в Астане ежегодно благоустраивается более 200 дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Кроме того, на Большом и Малом Талдыколе будут построены экопарки. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Большом и Малом Талдыколе. Будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы. Ранее на Малом Талдыколе уже были начаты земельные работы по подготовке территории для создания рельефа парка и по высадке деревьев. Кроме того, возле Большого Талдыколя появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Только за последние годы в Астане благоустроено свыше 900 дворов и общественных пространств. В этом году были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, еще один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у торгового дома «Встреча», парк «Мира и согласия», городская площадь и другие.

Фото: gov.kz