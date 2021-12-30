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Какие обращения поступали в адрес омбудсмена по правам человека в 2021 году

30 Декабря 2021 15:56
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Какие обращения поступали в адрес омбудсмена по правам человека в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Институт Уполномоченного по правам человека был создан в 2002 году Указом Президента Республики Казахстан, в сентябре 2022 года исполняется ровно 20 лет, как существует Институт Омбудсмена, передает МИА «Казинформ».

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Этот институт действует более, чем в 117 странах – членах ООН и приветствуется как обязательный элемент государства, стремящегося к демократии через право.

Отметим, что вчера Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».

По состоянию на ноябрь 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений.

Жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).

В принятом Законе следует особенно выделить следующие полномочия Омбудсмена: обращаться к Президенту, Палатам Парламента, Правительству с предложениями об улучшении законодательства и практики в области прав и свобод человека; обращаться в суд с иском о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, а в случае массовых и грубейших нарушений – ходатайствовать перед судом об обращении в Конституционный Совет; представлять информацию и предложения в Верховный Суд для изучения в рамках судебной практики; привлекать на договорных условиях экспертов и специалистов для аналитической работы; рассматривать обращения граждан о нарушениях прав и свобод, проводить совместные приёмы граждан с представителями госорганов и инициировать проведение проверок на основании сообщений о нарушениях; выступать с ежегодным докладом в Палатах Парламента и предлагать провести парламентские слушания по отдельным вопросам; координировать деятельность Национального превентивного механизма против пыток и других видов жестокого обращения; участвовать в продвижении знаний о правах и свободах человека, в том числе в обучающих программах.

«Главная миссия данного института в Казахстане состоит в том, чтобы содействовать продвижению конструктивного диалога в области прав человека, улучшению законодательства и практики защиты прав человека. Принятие специального закона позволит Уполномоченному по правам человека полноценно участвовать в правозащитных процедурах», - прокомментировала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Основные принципы деятельности Уполномоченного – законность, объективность и справедливость, открытость, независимость, ответственность и непредвзятость в интересах прав и свобод человека.

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#Права человека   #Общество   #Итоги 2021 года  
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