Какие обращения поступали по задержанным в ходе январских событий, рассказала Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы провели 133 превентивных посещения следственных изоляторов, изоляторов временного содержания в 16 регионах Казахстана. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показали результаты наших посещений, негативную роль сыграло отсутствие обратной связи - у задержанных и их родственников не было четкого понимания процессуальных прав и гарантий. Элементарно, в первые 10 дней после 7 января люди не могли получить четкую информацию о задержанных родственниках. Поэтому наш мониторинг включал не только посещения закрытых учреждений и встречи с задержанными и администрацией учреждений. Мы проводили в каждом регионе встречи с родственниками задержанных, руководством прокуратуры, департаментов полиции и акиматов», - сказала Эльвира Азимова.

Спикер добавила, что основной характер обращений граждан, поступивших в ходе мониторинговых посещений: необоснованное задержание, недопуск привлеченных адвокатов в первое время после задержания, несвоевременное предоставление родственникам информации о месте содержания задержанных родственников и состоянии их здоровья, применение силы и оскорбления при задержании, в том числе в присутствии членов семьи, в ночное время, проведение судебного заседания об избрании меры пресечения с процессуальными нарушениями, пассивность адвокатов, которые были привлечены в рамках государственной гарантированной помощи и непредоставление возможности для реализации права на обжалование решений об избрании меры пресечения, отсутствие регулярной обратной связи с привлеченными адвокатами, отсутствие доступа к публичной информации о ситуации в стране в условиях содержания, несогласие с судебными актами об административном взыскании, избранной мерой пресечения в виде стражи, неоказание или неполное оказание медицинской помощи.