Какие области РК в антилидерах по нарушениям карантинных требований за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со 2 по 8 ноября текущего года за нарушение карантинных требований выписано ещё 1 329 административных штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Несмотря на ежедневные публикации о наказаниях за нарушения карантинных требований, казахстанцы продолжают рисковать своим здоровьем и финансами.

«Так, за период со 2 по 8 ноября текущего года по статье 425 КоАП РК (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) выписано ещё 1 329 административных штрафов.

При этом больше всего нарушений противоэпидемических мер было выявлено в Туркестанской области – 237, Восточно-Казахстанской – 217, Алматинской – 106 и в Акмолинской –101», - сообщили в МВК.

Согласно статье 425 КоАП РК физическим лицам грозит штраф в размере 83 340 тенге (30 МРП), должностным лицам и субъектам предпринимательства - от 230 до 1600 МРП, напомнили здесь.