Какие области РК в антилидерах по нарушениям карантинных требований за неделю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со 2 по 8 ноября текущего года за нарушение карантинных требований выписано ещё 1 329 административных штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Несмотря на ежедневные публикации о наказаниях за нарушения карантинных требований, казахстанцы продолжают рисковать своим здоровьем и финансами.
«Так, за период со 2 по 8 ноября текущего года по статье 425 КоАП РК (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) выписано ещё 1 329 административных штрафов.
При этом больше всего нарушений противоэпидемических мер было выявлено в Туркестанской области – 237, Восточно-Казахстанской – 217, Алматинской – 106 и в Акмолинской –101», - сообщили в МВК.
Согласно статье 425 КоАП РК физическим лицам грозит штраф в размере 83 340 тенге (30 МРП), должностным лицам и субъектам предпринимательства - от 230 до 1600 МРП, напомнили здесь.
- Коронавирус в мире: выход на улицу «по авторизации» в Греции и жесткий комендантский час во Франции
- Пресечена работа 23 незаконно функционирующих в ночное время заведений в Алматы
- Алексей Цой посетил ряд медицинских объектов и изучил эпидситуацию в ВКО
- На обвинение в незаконной установке платных парковок ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны»
- Побег посетителей через забор от карантинного рейда сняли на видео в Алматы
- 800 переносных аппаратов ИВЛ выпустило предприятие в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана