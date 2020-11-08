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Какие области РК в антилидерах по нарушениям карантинных требований за неделю

8 Ноября 2020 18:20
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Какие области РК в антилидерах по нарушениям карантинных требований за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со 2 по 8 ноября текущего года за нарушение карантинных требований выписано ещё 1 329 административных штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Несмотря на ежедневные публикации о наказаниях за нарушения карантинных требований, казахстанцы продолжают рисковать своим здоровьем и финансами.

«Так, за период со 2 по 8 ноября текущего года по статье 425 КоАП РК (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) выписано ещё 1 329 административных штрафов.

При этом больше всего нарушений противоэпидемических мер было выявлено в Туркестанской области – 237, Восточно-Казахстанской – 217, Алматинской – 106 и в Акмолинской –101», - сообщили в МВК.

Согласно статье 425 КоАП РК физическим лицам грозит штраф в размере 83 340 тенге (30 МРП), должностным лицам и субъектам предпринимательства - от 230 до 1600 МРП, напомнили здесь.


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#Малый бизнес   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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