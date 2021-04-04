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    11:33, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие области РК лидируют по качеству оказания госуслуг

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы провело общественный мониторинг качества оказания государственных услуг. По итогам мониторинга среди местных исполнительных органов первое место заняла Акмолинская область, набрав 4,73 балла, или 80,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области.

    На втором и третьем местах оказались Павлодарская (4,71 или 78,4%) и Восточно-Казахстанская (4,68 или 77,2%) области.

    В задачи мониторинга входили определение уровня удовлетворенности услугополучателей качеством, доступностью и порядком оказания госуслуг, а также выявление проблемных вопросов при их оказании.

    Исследование проводилось по таким критериям, как доступность к зданию и сервисам услугодателя, удобство и комфорт при получении услуги, доступность полезной информации, качество работы персонала и виртуальных консультантов, сроки и время ожидания, затраты, обратная связь.

    Опрошено более 9 тысяч респондентов во всех регионах страны, включая свыше 260 населенных пунктов, и жителей других стран.

    В ходе мониторинга услугополучатели высказали недовольство работой госорганов в части слабой обратной связи на жалобы, сложности поиска необходимой информации о порядке оказания госуслуг в открытом доступе. Также поступали предложения по автоматизации отдельных процессов оказания госуслуг, интеграции информационных систем с порталом «электронного правительства».

    Следует отметить, что в рейтинге качества оказания государственных услуг область уже четвертый год подряд занимает лидирующие позиции.


    Теги:
    Другие государственные органы Общество Акмолинская область
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