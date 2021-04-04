Какие области РК лидируют по качеству оказания госуслуг
На втором и третьем местах оказались Павлодарская (4,71 или 78,4%) и Восточно-Казахстанская (4,68 или 77,2%) области.
В задачи мониторинга входили определение уровня удовлетворенности услугополучателей качеством, доступностью и порядком оказания госуслуг, а также выявление проблемных вопросов при их оказании.
Исследование проводилось по таким критериям, как доступность к зданию и сервисам услугодателя, удобство и комфорт при получении услуги, доступность полезной информации, качество работы персонала и виртуальных консультантов, сроки и время ожидания, затраты, обратная связь.
Опрошено более 9 тысяч респондентов во всех регионах страны, включая свыше 260 населенных пунктов, и жителей других стран.
В ходе мониторинга услугополучатели высказали недовольство работой госорганов в части слабой обратной связи на жалобы, сложности поиска необходимой информации о порядке оказания госуслуг в открытом доступе. Также поступали предложения по автоматизации отдельных процессов оказания госуслуг, интеграции информационных систем с порталом «электронного правительства».
Следует отметить, что в рейтинге качества оказания государственных услуг область уже четвертый год подряд занимает лидирующие позиции.