Какие области и города Казахстана можно назвать регионами-«наркоторговцами»

По итогам января–августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 1,3 тысячи правонарушений по статье УК РК № 297 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений зарегистрировали в Алматы: 184 случая, годовой рост — сразу на 53,3%. В пятерке регионов-антилидеров также оказались Астана (101 случай, минус 17,2% за год), Костанайская (94 случая, плюс 38,2%), Жамбылская (81 случай, минус 22,9%) и Северо-Казахстанская (78 случаев, плюс 5,4%) области.

Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: всего по 19 случаев в каждом регионе.

За восемь месяцев текущего года правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили 413 человек — на 16,9% меньше, чем годом ранее.

Наибольшая численность совершивших подобные правонарушения была отмечена в Западно-Казахстанской области: 59 человек, против 91 человека годом ранее. В тройку антилидеров также попали Акмолинская (47 человек) и Актюбинская (45 человек) области. Наименьший показатель наблюдался в Костанайской области: всего 3 человека, как и годом ранее.

В самом же Алматы, лидирующем по сбыту наркотиков и прочим аналогичным правонарушениям в секторе, на правонарушениях в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения попались 16 человек, против 9 человек годом ранее.

63,7% всех правонарушителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, попались непосредственно на незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта: 263 человека — на 16% меньше, чем годом ранее.

Далее идут управление транспортным средством лицом, лишенным права управления (50 человек), и незаконные изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта (46 человек).

Среди совершивших правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения лишь 2 человека были несовершеннолетними, против 1 человека годом ранее. Оба подростка были пойманы на употреблении.