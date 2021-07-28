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Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq

28 Июля 2021 17:49
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Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq, рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Положительно в последнем постановлении то, что раньше по Нур-Султану кинотеатры, фитнес-центры не работали. Теперь в Ashyq со 2 августа фактически их деятельность будет разрешена, в том числе заработают бильярдные, компьютерные клубы», - пояснил глава НПП «Атамекен».

По его словам, те ограничения, что действуют, нельзя назвать локдауном.

«Это ограничения, безусловно. Пока их называем «ограничения выходного дня». Фактически в Ashyq всем дается право работать. В выходные бизнес, безусловно, несет потери, но полностью назвать его ЧС или локдауном, что наступает время выплаты 42500, правовых оснований пока нет. Бизнес понимает, что лучше работать самому. Понятно, что ограничения накладываются на снижение доходов. Тем не менее, пять дней они работают. Речь идет о неделе. Через неделю ситуация будет улучшаться. Если ты работаешь в проекте Ashyq, сможешь работать свободно. Многие бизнесмены говорили, что вечернее время – это время, когда формируются основные доходы. Самое главное – это не долгосрочный тренд. Через неделю проанализируем, посмотрим возможность работы, в середине августа, если ситуация стабилизируется, будут приняты меры», - добавил Абылай Мырзахметов.



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#Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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