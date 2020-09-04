Какие объекты закроют в выходные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие выходные дни, 5-6 сентября, вернут локдаун, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, в субботу и воскресенье приостановят работу торговых домов, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, которые в них расположены.

Не будут функционировать непродовольственные магазины площадью свыше 500 квадратных метров, за исключением строительных магазинов, непродовольственные крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, фитнес-залы, бассейны и сауны. Приостанавливается работа детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе, религиозных объектов.

«В эти выходные дни, в отличие от предыдущих, будут работать общественный транспорт и бани при условии соблюдения всех санитарных требований. Сейчас поэтапно смягчаются карантинные меры. Это результат жесткого карантина, поэтому призываем всех соблюдать социальную дистанцию, носить маски, беречь свое здоровье и здоровье окружающих», - добавили в пресс-службе.

На 4 сентября в регионе зарегистрировали 3971 инфицированного коронавирусом. Из них бессимптомных – 1479. Вылечились 3915 человек, или более 98%. Умерли 19 человек.