Какие объекты возобновят работу в Атырау с 1 июня

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где с 1 июня отменяют карантин, возобновят работу торговые дома, сауны и другие объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев внес изменения в свое постановление, в котором карантин в городе Атырау продлевался до 8 июня.

«С 00.00 часов 1 июня 2020 года возобновить деятельность следующих субъектов предпринимательства и организаций с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением населенных пунктов с очагами распространения Covid-19. Это торгово-развлекательные центры и торговые дома за исключением кинотеатров, фуд-кортов и детских игровых площадок; фитнес-центры и все объекты спорта, сауны, бани (за исключением общественных) не более 5 человек в кабинках; детские дошкольные учреждения организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе); научно-исследовательские институты и научные центры, объекты культуры без зрителей, объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы)», - сообщил главный санитарный врач.

Он также проинформировал, что возобновляется работа объектов общественного питания, где в зале не более 50 посадочных мест и с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов. При этом не допускается проведение коллективных мероприятий.

Напомним, в Атырау с 1 июня отменяют карантин.



