Какие объекты в Шымкенте будут работать в обычном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Шымкента, в котором указано, какие объекты в городе будут работать в обычном режиме. Об этом передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

Наряду с введенными ограничениями, в Шымкенте разрешается проведение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и творческим составом.

В обычном режиме будут функционировать парки, скверы и набережные. В городе разрешается деятельность автовокзалов и автостанций в обычном режиме.

Напомним, сегодня вышло постановление г лавного государственного санитарного врача Шымкента о продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.