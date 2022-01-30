Какие объекты проверяли в 2021 году пожарные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В 2021 году специалистами ДЧС ВКО проведена профилактика на более 1 800 объектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Чтобы не допустить пожаров на объектах и гибели граждан на них, специалистами ДЧС ВКО ведется кропотливая профилактическая работа.

«Под пристальным вниманием объекты высокой степени риска. За 12 месяцев 2021 года было проверено 1 860 таких объектов. Во внеплановом порядке проведено 1 491 пожарно-техническое обследование. На объектах выявлено свыше 11 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 2 443 лица, наложено 278 штрафов на сумму 20 млн. 346 тыс 65 тенге. По результатам контрольных проверок за невыполнение предписаний направлено в суды 130 административных дела», - отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

Также в целях предупреждения пожаров специалистами ДЧС ВКО направлено 790 информационных и рекомендательных писем объектам малого предпринимательства и 429 писем субъектам предпринимательства, не отнесенных к высокой степени риска. Совместно с местными исполнительными органами и НПП «Атамекен» организовано 132 круглых стола с участием предпринимателей.

В 2021 году на подконтрольных объектах произошло 63 пожара. Благодаря своевременной профилактике по сравнению с 2020 годом это сократило количество возгораний на 2,4 раза.

Согласно критериям оценки степени рисков в области пожарной безопасности, объекты подразделяются на высокой и незначительной степени риска. Распределение объектов указано в совместном приказе «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны», утвержденном совместным приказом министра МВД РК от 30.10.2018 года и министра национальной экономики РК от 31.10.2018 года № 31. Объекты относящихся к высокой степени риска проверяются каждый год, не значительного степени риска по особому порядку не проверяются, за исключением тех случае, если поступают заявления или жалобы.

Предприниматель заранее за 30 календарных дней уведомлен, о том, когда придет инспектор. Прозрачность предстоящей проверки позволяют увидеть полугодовые графики, которые размещаются на сайте Генеральной прокуратуры. Государственный инспектор, прибывший для проверки на объект, обязан предъявить:

1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам;

2) служебное удостоверение;

3) проверочный лист с указанием пунктов требований, подлежащих проверке.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта о назначении проверки. После завершения руководителю вручается акт о результатах проверки, предписание об устранении нарушений и т.д.

В случае, если на проверяемом объекте не были выявлены нарушения, а также объект, который по результатам проверки набрал от 0 до 60 баллов и при условии что нарушения устранены, объект освобождается от проверок на один год.

Также субъект контроля может быть освобожден от проверок в особом порядке сроком на один год, если имеется положительное заключение аудита в области пожарной безопасности, выданное экспертной организацией.

В соответствии Указа Президента Республики Казахстан «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» № 229 от 26.12.2019 года в период 2020-2023 гг. субъекты малого предприятия освобождены от проверки, за исключением проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни здоровью населения, окружающей среде, законности.