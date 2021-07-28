+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq

28 Июля 2021 17:36
Поделиться:
Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq? Об этом рассказала Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области
Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой

«Действительно, на сегодня есть сфера бизнеса, деятельность которого не связана с постоянным скоплением населения. На МВК эти вопросы также были озвучены. То есть, на строительные компании, промышленные предприятия, оказание бесконтактных услуг, где маленькое количество посетителей, не распространяется обязательное требование наличия Ashyq», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, все остальные объекты бизнеса с большим количеством посетителей должны работать в Ashyq.

«Что касается бизнес-центров, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах разрешены вне Ashyq. Если эти объекты выходят за пределы видов деятельности, которые разрешены, они должны сами подавать заявку на вступление и работу в рамках проекта Ashyq», - добавила А. Есмагамбетова.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области
Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq
99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава
Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой
Популярное
1 Сменился начальник Службы охраны Президента РК
2 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
3 Президент прокомментировал новый статус Косшы
4 «Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к жителям
5 Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
Читайте также
Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq
99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив