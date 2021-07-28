Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq? Об этом рассказала Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, на сегодня есть сфера бизнеса, деятельность которого не связана с постоянным скоплением населения. На МВК эти вопросы также были озвучены. То есть, на строительные компании, промышленные предприятия, оказание бесконтактных услуг, где маленькое количество посетителей, не распространяется обязательное требование наличия Ashyq», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.
По ее словам, все остальные объекты бизнеса с большим количеством посетителей должны работать в Ashyq.
«Что касается бизнес-центров, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах разрешены вне Ashyq. Если эти объекты выходят за пределы видов деятельности, которые разрешены, они должны сами подавать заявку на вступление и работу в рамках проекта Ashyq», - добавила А. Есмагамбетова.
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