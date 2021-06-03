Какие объекты предпринимательства Актюбинской области  работают при заполняемости не более 30%

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области в регионе разрешается работа детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бильярдным, компьютерным клубам, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет), боулинг клубам разрешается работать при заполняемости не более 30% с соблюдением требований приложения 39 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021 года.

Работа цирков разрешена при заполняемости не более 30% с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие) - при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек с соблюдением требований приложения 45 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Банкетные залы смогут работать при условии проведения в них поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021г.

Только по приложению Ashyq смогут работать караоке. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте «ASHYQ», работают в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021г.