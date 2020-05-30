Какие объекты начнут работать в ЗКО с 1 июня

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Согласно постановления главного государственного санитарного врача ЗКО от 30 мая текущего года в регионе возобновляют свою работу рестораны, торговые центры и сауны, передает корреспондент МИА«Казинформ».

Так, согласно постановления, с 1 июня 2020 года рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий могут работать с 10.00 до 22.00 часов.

Также с 1 июня откроют свои двери торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома), которым разрешено работать с 10.00 часов до 20.00 часов со строгим соблюдением всех санитарных норм, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов.

Вновь начинают работать с 1 июня детские сады по одной возрастной дежурной группе (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе) с соблюдением дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях и всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий.

Также с 1 июня заработают сауны и частные бани (за исключением общественных бань), им разрешено работать с 10.00 до 22.00 часов.