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Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом

16 Января 2022 07:30
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Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению санитарного врача Актюбинской области, накладываются ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации в регионе по КВИ. Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом, рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемилогического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С «синим» и «зеленым» статусом в будние дни можно будет посещать объекты, указанные в приложения 2 Постановления. В субботу и воскресенье данные объекты можно посещать только с «зеленым» статусом. В будние и выходные дни при наличии безопасного «зеленого» статуса возможно посещение следующих объектов: спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, компьютерные клубы (включая PlayStation клубы), объекты культуры, ТРЦ, торговые дома, торговые сети с площадью свыше 100 квадратных метров, торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, сауны, бани, бассейны, фитнес центры, иога центры.

Подобные ограничения будут действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации нашего региона. Допускается вход со справкой о постоянном медицинском отводе. При возникновении спорных вопросов можно обратиться в поликлиническую службу, где выдана справка», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

Таким образом, с «синим» статусом в будние дни согласно Приложению 2 можно посещать такие объекты, как объекты общепита, рестораны, кафе, кофейни, спа-центры, бильярдные, компьютерные клубы, боулинг, рынки, торговые центры, гостиницы, центры и салоны красоты, парикмархерские, банки и др.
Запрещается, независимо от участия в проекте «Ashyq»:

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность концертных залов, театров, филармоний;

- деятельность ночных клубов;

- проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение- до 10 привитых человек).


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#Актюбинская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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