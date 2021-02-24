Какие объекты могут открыться в Казахстане в случае послабления карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже сегодня на Межведомственной комиссии был озвучен ряд мер по послаблению карантинных мероприятий. В ближайшее время будет принято постановление по внесению изменений. Мы надеемся, что эта ситуация по стабилизации распространения КВИ будет и дальше способствовать тому, чтобы мы постепенно снимали ограничения с разных форм деятельности. Необходимо отметить, что мы также большую надежду возлагаем на успешное проведение вакцинации населения РК», - сказал в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ерлан Киясов.

Также главный санврач отметил, что рассматривалось разрешение деятельности цирков.

«Рассматривалось разрешение деятельности через реализацию программы «Ashyq» тех родов бизнеса, которые вообще на данный момент запрещены. Боулинг, компьютерные клубы, те виды деятельности, которые связаны с массовыми спортивными состязаниями», - отметил Е. Киясов.

Главный санврач Казахстана прокомментировал вопрос открытия вузов по стране.

«Мы прорабатываем все возможности, в том числе и с Министерством образования есть у нас наработки. Давайте не будем забегать вперед. В этом направлении работа ведется. Для нас важно, чтобы стабилизация ситуации была не эпизодом. Важно, чтобы она вошла в то русло, которое даст толчок для послабления более широкого спектра», - заявил Ерлан Киясов.