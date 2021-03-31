Какие новые вопросы будут включены в ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые вопросы будут включены в нынешнее Единое национальное тестирование, рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тестирование будет проводиться по пяти предметам. Здесь ничего нового особо нет, предметы остались такими же, то есть содержание самого теста не изменилось», - сказал Мирас Дауленов.

Однако, как отметил вице-министр, некоторые изменения все же произойдут.

«Единственное, каждый год мы обновляем на 30% качество самих тестовых заданий, плюс дополнительно по запросу самих же выпускников школ мы добавили сюда вопросы конкретно на аналитику. Поэтому в каждом из блоков заданий предусмотрены вопросы на решение конкретных аналитических вопросов», - пояснил Мирас Дауленов.