РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 30 Март 2021 | GMT +6

    Какие новые вопросы будут включены в ЕНТ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые вопросы будут включены в нынешнее Единое национальное тестирование, рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тестирование будет проводиться по пяти предметам. Здесь ничего нового особо нет, предметы остались такими же, то есть содержание самого теста не изменилось», - сказал Мирас Дауленов.

    Однако, как отметил вице-министр, некоторые изменения все же произойдут.

    «Единственное, каждый год мы обновляем на 30% качество самих тестовых заданий, плюс дополнительно по запросу самих же выпускников школ мы добавили сюда вопросы конкретно на аналитику. Поэтому в каждом из блоков заданий предусмотрены вопросы на решение конкретных аналитических вопросов», - пояснил Мирас Дауленов.


    Теги:
    Образование МОН
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!