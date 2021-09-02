10:08, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6
Какие новые вакцины от КВИ планирует закупить Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины от КВИ уже закуплены и какие планируется закупить, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следует отметить, что нами уже закуплен ряд вакцин, зарегистрированных ВОЗ, это: CoronaVac, производство Sinovac, Китай; VeroCell, производства Sinopharm, Китай. Наряду с этим, планируется поставка вакцин Pfizer-BioNTech», - сказал Алексей Цой.
Министр пояснил, что прорабатываются вопросы транспортировки, график поставки и подписание договора.
«Вместе с тем, продолжается постоянная работа по иммунизации населения от вакцинно-управляемых заболеваний согласно Национальному календарю профилактических прививок», - добавил Алексей Цой.