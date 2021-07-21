Какие новые спортивные объекты открылись в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые спортивные объекты открылись в столице, рассказал начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе открыли ряд спортивных объектов для привлечения населения к массовому спорту: Центр бокса, Центр художественной гимнастики и зал единоборств, физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Нур-Султана (ФОК в ЖМ «Ондирис», «Коктал»), 2 центра боевых искусств», - сказал Даурен Бабамуратов на брифинге.

Спикер добавил, что в честь празднования 30-летия Независимости РК учреждения культуры столицы проводят тематические концертные программы, спектакли, постановки, творческие вечера, выставки и экскурсии, как в офлайн, так и онлайн режиме. Видеообзоры и тематические лекции в честь знаковых дат регулярно публикуют на официальных страницах учреждений в социальных сетях.

«В июне-июле в Нур-Султане состоялось более 200 разноформатных мероприятий, посвященных таким датам, как День государственных символов РК, День медицинского работника, День казахстанской полиции и День города. К примеру, только ко Дню государственных символов Казахстана в столице организовано свыше 100 мероприятий, в том числе имиджевые мероприятия, направленные на укрепление духа патриотизма среди населения страны, пропаганду уважения к государственной символике. Все они прошли под общим лозунгом «Мен Қазақстанның патриотымын!». Также проведено множество разноплановых выставок, информационных часов, лекций, семинаров и т.д», - сообщил Даурен Бабамуратов.

Было отмечено, что также состоялся автопробег с Государственным флагом, раздача государственных флагов в местах массового скопления людей. С Днем государственных символов РК жителей Нур-Султана поздравили представители интеллигенции, в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоялся круглый стол на тему «Ұлттық рәміздер — елдігіміздің реңі, теңдігіміздің тірегі», в социальных сетях организованы выставки «Бірлік пен бейбітшілік нышандары», «Мемлекеттің басты нышаны – Рәміздер», «Тәуелсіз елдің ертеңі – талантты жастар» и т.д.