Какие новые проекты будут реализованы в нефтегазохимической отрасли РК
«В 2021 году введены завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тыс. тонн и установка технических газов мощностью 54 млн кубометров и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха. А также полностью запустились инфраструктурные объекты специальной экономической зоны в Атырауской области. Планируемый объем производства в 2022 году составит 560 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков.
Министр добавил, что в отрасли будет реализован ряд других крупных проектов.
В частности, на текущий год запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год.
Также фокус будет направлен на реализацию следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью – 186 тыс. тонн в год. Общим объемом инвестиций порядка 10 млрд долларов США.