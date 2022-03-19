Какие новые проекты будут реализованы в нефтегазохимической отрасли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 190 тыс. тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году введены завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тыс. тонн и установка технических газов мощностью 54 млн кубометров и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха. А также полностью запустились инфраструктурные объекты специальной экономической зоны в Атырауской области. Планируемый объем производства в 2022 году составит 560 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков.

Министр добавил, что в отрасли будет реализован ряд других крупных проектов.

В частности, на текущий год запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год.

Также фокус будет направлен на реализацию следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью – 186 тыс. тонн в год. Общим объемом инвестиций порядка 10 млрд долларов США.



