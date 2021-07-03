Какие новые предприятия появятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, возобновляемых источников, туризма и рыболовства Жамбылской области привлекают инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на совещании с участием главы региона Бердибека Сапарбаева рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев.

«В этом году в этих сферах планируется реализация 40 инвестиционных проектов. Из них девять проектов будут введены по программе индустриально-инновационного развития на 2021 - 2025 годы. Кроме того, планируется включить в карту дополнительно еще 10 инвестпроектов на сумму 41 миллиард тенге, будет создано 1 138 новых рабочих мест. По плану должны заработать завод железобетонных изделий, молочные фермы, птицефабрика, завод по производству гофрированного картона и готовой упаковки, и другие предприятия», - сказал Аспандияр Сейсебаев.

Он сообщил, что выпущен каталог местных товаропроизводителей, в котором подробно расписаны меры господдержки инвесторов.

Заслушав доклад, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений.

«Этот каталог необходимо распространить в общественных местах. В первую очередь, следует охватить аэропорт и железнодорожный вокзал. Я уже неоднократно говорил о том, что надо наладить тесные контакты с посольствами Казахстана в других странах. Если они окажут нам поддержку, мы можем представить свои проекты, рассказать о мерах господдержки зарубежным инвесторам. Ответственные лица должны постоянно быть на связи с представителями посольств», - отметил глава региона.

Региональный директор компании АО «НК «KAZAKH INVEST» Арнольд Геринг сообщил, что уже ведутся работы совместно с посольствами Казахстана во Франции и Турции. К тому же, сразу в нескольких странах работают зарубежные представители этого акционерного общества.

«Профильное ведомство, АО «НК «KAZAKH INVEST», АО «НК «СПК-Тараз», региональная палата предпринимателей должны работать сообща. У социально-предпринимательской корпорации большие возможности, которые используются не в полной мере. Руководство «СПК-Тараз» должно выступить с интересными предложениями и идеями. То же касается и региональной палаты предпринимателей. Ваши сотрудники должны каждый день бок о бок работать с бизнесменами, выслушивать их предложения, обеспечить полное сопровождение бизнес-проектов. К примеру, скоро планируется открытие рейса Тараз - Алматы. Может быть, бизнесмены хотят открыть гостиницу, объекты общественного питания. Надо все это отслеживать», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Аким области добавил, что всё еще не налажены партнерские отношения с международными финансовыми организациями.

В заключение Бердибек Сапарбаев предложил провести инвестиционный форум в Жамбылской области.

По сообщению пресс-службы акима Жамбылской области, в Жамбылской области с 2021 по 2025 годы планируется реализация 107 инвестиционных проектов на сумму 2,9 триллиона тенге. В 2021 году запланировано привлечение инвестиций на сумму 421 миллиард тенге. По итогам пяти месяцев в экономику региона привлечено 98,2 миллиарда тенге, возросли инвестиции в основной капитал на 21,1 процента.