Какие новые образовательные программы появились в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 новых и около 100 инновационных образовательных программ за минувшие два года внедрили государственные и национальные вузы, подведомственные Министерству образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН.

К новым относятся те программы, по которым ранее подготовка кадров в вузе не осуществлялась. К инновационным - те, что также внедряются в университете впервые, но при этом не имеют аналогов в стране.

Наибольшее количество новых образовательных программ открыты по направлениям «Педагогические науки» (20%), «Бизнес, управление и право» (18%) и «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» (16%). Такая тенденция связана с повышением статуса педагогов и со спросом на развитие обрабатывающей и строительной отраслей экономики страны.

«Все новые и инновационные программы национальных и государственных вузов, подведомственных МОН, включены в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования. Это подтверждает их соответствие квалификационным требованиям, которые предъявляются к образовательной деятельности вузов. Сейчас мы усиливаем спрос на качество образования. Важным преимуществом является то, что внедряемые программы разработаны совместно с работодателями, с учетом их запросов и требований к специалистам», - отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

К примеру, в Карагандинском техническом университете с 2019 года ведется подготовка специалистов для цифрового производства по семи новым образовательным программам. Это «Цифровые технологии в машиностроении», «Встроенные цифровые системы управления», «Строительство горных предприятий и подземных сооружений», «Цифровая аэрофотосъемка», «Пищевая биоиндустрия», «IT-медицина» и «Дистанционное зондирование Земли».

Национальные и государственные вузы также готовят специалистов по таким инновационным образовательным программам как «Киберпедагогика», «Проектирование цифровых аналитических образовательных систем», «Технологии искусственного интеллекта», «Динамика полета и управление движением летательных аппаратов», «Медицинский инжиниринг» и другие.

В Торайгыров Университете (ранее «Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова») создан новый инновационный факультет Computer Science. Студенты вуза будут обучаться кибербезопасности, программной инженерии, веб-разработке, DevOps-инженерии, графике, дополненной и виртуальной реальности. Преподавать им будут практикующие специалисты IT-отрасли.

Также за минувшие два года в вузах обновлены такие образовательные программы как «Цифровая педагогика», «STEM-образование», «Информационная безопасность», «Управление человеческими ресурсами» и другие.

Вузы проводят работу по совершенствованию и актуализации содержания и других образовательных программ. На сегодня они обновили более 40% действующих программ. В них включены новые дисциплины и практико-ориентированные курсы.

Отметим, что в рамках Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы внедрение новых образовательных программ будет продолжено.







