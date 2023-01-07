Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году

7 Января 2023, 09:00

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Карагандинской области появится более 40 медицинских объектов и 22 школы. О планах в двух важных сферах региона расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В новом году у Карагандинского региона грандиозные планы. В области появится несколько новых объектов здравоохранения и образования.

В сфере образования запланирован ряд мероприятий, направленных на своевременное и качественное исполнение поручений Главы государства. В первую очередь власти региона намерены создать около 2 тысяч мест в сфере дошкольного образования. До 2025 года этот показатель планируют увеличить, так как предусмотрено открытие еще порядка 9 тысяч мест. В 2023 году дошкольным образованием будет охвачено 82,6% детей от 2 до 6 лет.

В целях обеспечения доступности и создания комфортных условий запланировано строительство 22 новых школ, из них 4 школы за счет средств местного бюджета. Как сообщили в управлении образования Карагандинской области, 2 школы будут построены взамен аварийных и еще 2 для решения проблемы дефицита мест.

Взамен аварийной начато строительство школы в селе Талды Каркаралинского района на 200 мест и в селе Новостройка Бухар-жырауского района на 150 мест. Завершить работы планируется в 2023 году.

Что касается решения вопроса дефицита ученических мест, в следующем году будет построено 2 школы в Караганде. Это в микрорайоне «Кунгей» на 600 мест и на юго-западе города на 900 мест. На сегодняшний день по ним разработаны ПСД, направленные на госэкспертизу.

Также в рамках Национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 18 школ с контингентом более 200 учащихся.

«Из этих 18 школ буду введены в эксплуатацию в 2024 году (начало строительства в 2023 г.) - 10 школ на 7 700 мест, в том числе, 4 школы в Караганде (микрорайон «Кендала» на 2000 мест, микрорайон «Жана аудан (Таугуль)» на 1500 мест, микрорайон «Голубые пруды» на 1200 мест, микрорайон «Гульдер» начальная школа на 300 мест), 1 школа в г. Балхаш (8 микрорайон на 1200 мест), 2 школы в Шетском районе (с. С.Сейфуллина на 300 мест, п. Аксу-Аюлы на 300 мест), 3 школы в Бухар-жырауском районе (с. Доскей на 300 мест, ст. Нура на 300 мест и с.Уштобе на 300 мест)», - сообщили в управлении.

Строительство остальных 8 школ на 6800 мест планируют начать в 2024 году, и запустить в 2025 году. Из них 4 школы в Караганде (микрорайон «Восток-5» на 2000 мест, микрорайон «Жана аудан-2 (Кунгей)» на 1500 мест, «Кендала» 900 мест, Пришахтинск на 600 мест, микрорайон «Таугуль» на 900 мест), 1 школа в городе Приозерск (ул.Пушкина на 1200 мест), 1 школа в Абайском районе (г.Абай на 300 мест), 1 школа в Нуринском районе (п.Нура на 300 мест), 1 школа в г.Каркаралы на 300 мест.

В регионе так же уделяют большое внимание на развитие дополнительного образования. Для этого в области до 2025 года запланировано строительство трех Дворцов школьников на 600 мест в городах Темиртау и Караганда (Пришахтинск и Майкудук).

В Карагандинской области в следующем году модернизируют 20 школ. Комплексным оснащением охватят 72 кабинета физики, химии, биологии, робототехники и STEM-центры. Это позволит снизить долю устаревших кабинетов до 50%.

«Доля устаревших кабинетов в этом году снизилась с 62 до 56%. Это достигнуто за счет приобретения 51 предметного кабинета. В 2023 году планируется закупка еще 72 кабинетов, что позволит снизить долю устаревших кабинетов до 50%», – отметила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

В рамках проекта «Читающая школа» предусмотрена модернизация школьных библиотек, которая включает укрепление материально-технической базы, системное обновление компьютерного парка, развитие цифровых технологий. В частности, создание IT-, Coworking-, STEM-центров, установку системы управления библиотечным фондом.

Также в следующем году капитальный ремонт сделают в 10 организациях образования.

В Сарани планируется открытие кабинета психолого-педагогической коррекции.

Для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов закупят восемь дополнительных автобусов.

Помимо объектов образования, в Карагандинской области в следующем году будет построено множество медицинских учреждений. В 6 селах региона в новом году откроются фельдшерско-акушерские пункты на 20 посещений в смену. На строительство этих объектов из республиканского бюджета по программе «Ауыл-Ел бесігі» было выделено 862 млн тенге. По плану они должны быть завершены в следующем году.

Также в Карагандинской области планируется построить 92 медицинских объекта. В том числе, 13 врачебных амбулаторий, 24 фельдшерско-акушерских пункта, 55 медицинских пунктов. Из них 42 медицинских объекта построят в 2023 году.

Основная инфраструктура системы здравоохранения сконцентрирована в крупных городах области. В этом году в областном центре завершается строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек. Продолжается строительство реанимационно-операционного корпуса онкодиспансера.

В период пандемии значительно улучшили обеспеченность объектов здравоохранения современным медицинским оборудованием. Например, количество компьютерных и магнитно-резонансных томографов доведено до 33 единиц (КТ - 24, МРТ - 9). Это один из самых высоких показателей в стране. Дефицита в клинико-диагностическом обследовании в области нет.

Планомерно решаются вопросы с дефицитом кадров, в том числе, в сельской местности. В 2022 году выдано жилье 62 специалистам (оснащенное мебелью и бытовой техникой). Вместе с тем, продолжается работа по привлечению специалистов в медицинские организации и выдаче им жилья и подъемных. Кроме того, по проекту «С дипломом в село» получили бюджетные кредиты на покупку жилья еще 60 медицинских специалистов на 273,3 млн тенге.

Вместе с тем, в регионе планируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 70 лет, а также снижение материнской смертности до 14,5 на 100 тысяч родившихся живыми и снижение младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми.

Фото:pr-flat.ru