Какие новые объекты появятся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На севере столичного жилого массива Уркер планируется строительство историко-культурного музея-заповедника «Бозок». Об этом сообщили в акимате города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На севере жилого массива Уркер планируется строительство историко-культурного музея-заповедника «Бозок» на площади около 389 га, администратором бюджетной программы является РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Министерства культуры и спорта РК», - отметили в акимате, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Кроме того, по данным столичной администрации, Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта реализуется проект «Национальный университет спорта Республики Казахстан» на земельном участке общей площадью более 20 га на Каркаралинском шоссе.

Также в акимате сообщили, сколько квадратных метров жилья планируется ввести в этом году.

«Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по городу Астане определен годовой план ввода в эксплуатацию жилья в объеме 2,7 млн квадратных метров на 2023 год», - уточнили в акимате.