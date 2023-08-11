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    15:05, 11 Август 2023 | GMT +6

    Какие новые объекты появятся в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На севере столичного жилого массива Уркер планируется строительство историко-культурного музея-заповедника «Бозок». Об этом сообщили в акимате города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На севере жилого массива Уркер планируется строительство историко-культурного музея-заповедника «Бозок» на площади около 389 га, администратором бюджетной программы является РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Министерства культуры и спорта РК», - отметили в акимате, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Кроме того, по данным столичной администрации, Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта реализуется проект «Национальный университет спорта Республики Казахстан» на земельном участке общей площадью более 20 га на Каркаралинском шоссе.

    Также в акимате сообщили, сколько квадратных метров жилья планируется ввести в этом году.

    «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по городу Астане определен годовой план ввода в эксплуатацию жилья в объеме 2,7 млн квадратных метров на 2023 год», - уточнили в акимате.


    Теги:
    Акимат Спорт Минкультуры Астана
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