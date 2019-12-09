Какие новые объекты откроют в Карагандинской области ко Дню Независимости РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области готовятся широко отпраздновать День Независимости Республики Казахстан. Запланировано 170 мероприятий, посвящённых знаменательной дате. В регионе также состоится открытие новых социальных объектов и запуск проектов. Для ряда многодетных семей этот праздник запомнится новосельями, передает МИА «Казинформ».

О ходе подготовки к национальному празднику доложил на аппаратном совещании руководитель Управления внутренней политики Нурлан Рыстин.

По его словам, по области пройдёт порядка 170 значимых мероприятий. В их числе: 60 культурно-массовых мероприятий, 50 научно-практических конференций, 30 спортивных соревнований. Готовятся не только концерты, форумы и флешмобы.

К празднику организуют благотворительные акции для людей, нуждающихся в социальной защите: многодетных и малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров и др. Им окажут материальную помощь и вручат подарки.

Нурлан Рыстин озвучил перечень объектов, открытие которых будет приурочено ко Дню Независимости.

«В Балхаше откроется зал дружбы во Дворце культуры им. М. Хамзина. В Жезказгане - Центр искусства по пропаганде традиций и обычаев казахского народа «AlgaBastar». В Абайском районе в селах Акбастау и Дубовка распахнут двери два дошкольных мини-центра, а селе Сарепта – коворкинг-центр. В Улытау после капитального ремонта по программе «Ауыл-Ел бесігі» откроется Дом культуры. В посёлке Кенгир г. Жезказгана состоится запуск новой солнечной электростанции мощностью 10 Мвт. В Караганде и Сатпаеве войдут в строй новые объекты малого и среднего бизнеса», - сообщил руководитель управления.

В ряде городов и районов будут вручены ключи от квартир многодетным семьям, детям-сиротам, малоимущим, добавил он.

13 декабря в здании Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина пройдёт областное торжественное собрание в честь Дня Независимости. Государственные награды вручат карагандинцам, внёсшим вклад в развитие страны и региона.

Аким области Женис Касымбек подчеркнул важность национального праздника и поручил отнестись к подготовке Дня Независимости с максимальной ответственностью.

«С учётом погодных условий нужно предусмотреть все вопросы, связанные с качеством проведения мероприятий. Позаботьтесь о том, чтобы людям было достаточно удобно передвигаться. Департаменту полиции – обеспечить общественный порядок. Акимам городов и районов – контролировать работу всех систем жизнеобеспечения, организовать круглосуточное дежурство», - сказал глава региона.

До 10 декабря все населённые пункты должны быть украшены ко Дню Независимости. Сразу же после национального праздника начнётся новогоднее оформление с установкой ёлок.