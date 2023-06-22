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Какие новые объекты для молодежи появятся в Алматы

Автор:  
Анеля Касымова
22 Июня 2023, 14:07
Какие новые объекты для молодежи появятся в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев доложил о проводимой акиматом работе по поддержке молодежи города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в каждом районе города появятся молодежные комьюнити-центры.

«Определены помещения для выкупа под молодежные комьюнити-центры во всех 8 районах города, подготовлены концепции, решены вопросы финансирования», - сообщил он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Аким добавил, что для строительства общежитий создан проектный офис, на базе которого привлечено 99 частных инвестора по созданию 27 новых объектов на 5 тысяч мест. Также на сегодня ведется строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов и одного теннисного центра. Здесь получат возможность для занятий около 2,2 тысячи человек. Помимо этого, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще четырех физкультурно-оздоровительных комплексов и одного спортивного центра. В рамках развития спортивной инфраструктуры открыт частный спорткомплекс «CHAMP1ON».

«Для профилактики наркомании функционируют 8 специализированных центров «НаркоСтоп». Привлечено более 2 тысяч волонтеров, проведено более 200 мероприятий и оказано свыше 1,2 тысячи консультаций для молодежи со всех городов Казахстана. До конца 2023 года доля NEET молодежи сократится до 5,5% и будет введено в эксплуатацию свыше 3,5 тысячи новых койко-мест», - отметил Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что с начала года трудоустроено 4,9 тысячи и переобучено по актуальным профессиям 3,8 тысячи молодежи, открыт городской центр карьеры, запущено четыре краткосрочных курса по актуальным профессиям и разработана цифровая платформа трудоустройства с QR-доступом.


Алматы   Акимат   Молодежь   Ерболат Досаев  
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