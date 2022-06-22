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    10:58, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Какие новые фонтаны появились в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведется благоустройство более чем 200 общественных и дворовых пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году проведены общественные обсуждения с вовлечением жителей города. В столице ведется благоустройство более чем 200 общественных и дворовых пространств во всех районах, в том числе в жилых массивах», - сообщили в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» в ответе на запрос корреспондента Казинформа.

    К примеру, Центром урбанистики реализован проект реконструкции исторической площади в районе пересечения улиц Кенесары и Бейбитшилик. На территории заработали 3 комплекса фонтанов: сводно-арочный туннельный, туманный и струйный динамический. Завершена работа по озеленению и строительству амфитеатра.

    Продолжается реконструкция центральной городской площади по улице Бейбитшилик.

    Ранее сообщалось, что в этом году планируется построить 11 скверов на территории города: в Есильском районе – 2, в Алматинском – 2, в Сарыаркинском – 3, в Байконырском – 4. Также ведутся проектно-изыскательские работы по пяти природоохранным объектам.


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    Астана Благоустройство
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