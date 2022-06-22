Какие новые фонтаны появились в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведется благоустройство более чем 200 общественных и дворовых пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году проведены общественные обсуждения с вовлечением жителей города. В столице ведется благоустройство более чем 200 общественных и дворовых пространств во всех районах, в том числе в жилых массивах», - сообщили в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» в ответе на запрос корреспондента Казинформа.

К примеру, Центром урбанистики реализован проект реконструкции исторической площади в районе пересечения улиц Кенесары и Бейбитшилик. На территории заработали 3 комплекса фонтанов: сводно-арочный туннельный, туманный и струйный динамический. Завершена работа по озеленению и строительству амфитеатра.

Продолжается реконструкция центральной городской площади по улице Бейбитшилик.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется построить 11 скверов на территории города: в Есильском районе – 2, в Алматинском – 2, в Сарыаркинском – 3, в Байконырском – 4. Также ведутся проектно-изыскательские работы по пяти природоохранным объектам.