Какие новые дисциплины внедрены в подготовку полицейских в Казахстане
«В рабочие учебные планы включены дисциплины, направленные на развитие компетенций, необходимых будущему сотруднику ОВД «Основы антикоррупционной культуры и противодействие коррупции в ОВД»; «Расследование уголовных правонарушений, связанных со сферой компьютерной информации и высоких технологий»; «Расследование медицинских уголовных правонарушений»; «Психология личности»; «Язык жестов»; «Профессионально-психологическая подготовка сотрудников ОВД к практической деятельности»; «Профессиональная этика сотрудников ОВД Республики Казахстан», - сказал Олжас Сейтжанов на брифинге.
Спикер также добавил, что с целью реализации практикоориентированного направления обучения внедрены симуляционные занятия, выездные занятия в ЦОУ, в том числе на Криминалистическом полигоне.
«При этом доля практических занятий составляет не менее 80%. Кроме того, в рамках проводимых государственных реформ также проводятся курсы, связанные с обучением медиаграмотности, методам эффективной коммуникации с населением, ораторскому искусству сотрудников ОВД, в том числе выдвигаемых на должности руководителей горрайлинорганов, психологическая подготовка к работе с населением», - резюмировал Олжас Сейтжанов.
Ранее Олжас Сейтжанов сообщил, что в Казахстане происходят кардинальные изменения в правоохранительной сфере.