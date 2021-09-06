НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые дисциплины внедрены в подготовку полицейских в Казахстане, рассказал заместитель начальника Карагандинской академии Министерства внутренних дел РК Олжас Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рабочие учебные планы включены дисциплины, направленные на развитие компетенций, необходимых будущему сотруднику ОВД «Основы антикоррупционной культуры и противодействие коррупции в ОВД»; «Расследование уголовных правонарушений, связанных со сферой компьютерной информации и высоких технологий»; «Расследование медицинских уголовных правонарушений»; «Психология личности»; «Язык жестов»; «Профессионально-психологическая подготовка сотрудников ОВД к практической деятельности»; «Профессиональная этика сотрудников ОВД Республики Казахстан», - сказал Олжас Сейтжанов на брифинге.

Спикер также добавил, что с целью реализации практикоориентированного направления обучения внедрены симуляционные занятия, выездные занятия в ЦОУ, в том числе на Криминалистическом полигоне.

«При этом доля практических занятий составляет не менее 80%. Кроме того, в рамках проводимых государственных реформ также проводятся курсы, связанные с обучением медиаграмотности, методам эффективной коммуникации с населением, ораторскому искусству сотрудников ОВД, в том числе выдвигаемых на должности руководителей горрайлинорганов, психологическая подготовка к работе с населением», - резюмировал Олжас Сейтжанов.

Ранее Олжас Сейтжанов сообщил, что в Казахстане происходят кардинальные изменения в правоохранительной сфере.