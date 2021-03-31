Какие новшества внесли в формат проведения ЕНТ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О преимуществах проведения ЕНТ в электронном формате рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжительность тестирования у нас 4 часа (240 минут). Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что раньше мы рассматривали отдельно время на заполнение и закрашивание ответов, отдельное время на организацию самого тестирования, то есть когда уже все находились в аудитории - необходимо было предусматривать дополнительное время. Сегодня каждый выпускник школы, который приступает к ЕНТ, имеет 240 минут. Получается, для него тестирование начинается в тот момент, когда он нажимает кнопку «начать тестирование», и, соответственно, это тестирование для него начинается. То есть никаким образом данный выпускник не зависим от других выпускников по времени и по окончании тестирования он соответствующим образом нажимает кнопку «завершить тестирование», - пояснил Мирас Дауленов, выступая на аппаратном совещании ведомства.

Он также добавил, что выпускники в ходе ЕНТ смогут исправлять ответы в случае необходимости.

«При этом одним из преимуществ является то, что в отличие о бумажного формата проведения ЕНТ, когда после закрашивания нельзя было изменить сам ответ, то электронный формат позволяет вернуться к предыдущему вопросу, изменить ответ, если выпускник передумал, вспомнил какую-то информацию, а может быть нашел решение какого-то задания. При этом измененный ответ записывается уже после сохранения и завершения ЕНТ», - отметил Мирас Дауленов.

Еще одно новшество, по его словам то, что таблица Менделеева и калькулятор будут уже на самом экране компьютера.

«По истечении 120 минут тестирования предоставляется перерыв в объеме 15 минут для отдыха», - добавил Мирас Дауленов.