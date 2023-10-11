Какие новшества ожидаются в сфере защиты прав потребителей Казахстана

О введении работы омбудсмена, дебюрократизации многоступенчатой системы рассмотрения жалоб и приравнивании интернет-магазинов к «торговым объектам» рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астане Жалгас Балгожин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Первая новелла – дебюрократизация многоступенчатой системы рассмотрения жалоб предпринимателей, – сообщил Жалгас Балгожин.

Потребителю для того, чтобы защитить свои права, действующей статьей 42-1 Закона, предусмотрен четырехступенчатый алгоритм прохождения, который в обязательном порядке, должен быть последовательным. На первой ступени потребителю нужно обратиться напрямую предпринимателю (B2C).

Если переговоры не увенчались успехом, предприниматель не согласен с претензией, потребитель должен пройти вторую ступень – обратится к медиатору, арбитру. Третья ступень – обращение в госорган.

Административный госорган не обладает полномочиями разрешать возникший спор между сторонами, так как частный спор разрешается в гражданско-правовом поле, исключительно судами по рассмотрению гражданских дел. При принятии данных поправок у потребителя будет свободный выбор способов защиты своих прав и напрямую подать иск в суд или при наличии состава административного правонарушения в госорган для привлечения к ответственности по КоАП.

По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астане, следующая поправка, основана на мировой практике введение института омбудсмена по защите прав потребителей.

Омбудсмен – это независимое гражданское или должностное лицо, на которое возлагаются функции по защите прав потребителей.

Жалгас Балгожин уточнил, что в нашем случае, помимо этого лица, данная организация будет работать в формате СРО, то есть саморегулируемой организации или общественного объединения юридических лиц.

Согласно статистическим данным, озвученным на брифинге, наибольшее количество жалоб потребителей наблюдается в сферах розничной торговли (1244 обращения), бытовых услуг (683 обращения) и электронной коммерции (590 обращений).

- Уже сейчас мы можем смело заявить, что качественный состав аудитории потребителей или портрет заявителя молодеет. Так к нам чаще стали обращаться молодые люди в возрасте от 17 до 30 и выше. Это указывает на гражданскую зрелость молодежной аудитории. Стоит отметить, что подаваемые обращения отличаются высокой интеллектуальностью заявителей, – отметил Жалгас Балгожин.

Касательно онлайн-торговли за 9 месяцев 2023 года количество жалоб потребителей на сегмент электронной торговли увеличился, поэтому электронные торговые площадки, будут приравнены к «торговым объектам», добавил спикер.

Создание новых правил игры на рынке защиты граждан от недобросовестных предпринимателей так же продиктовано тем, что действующий Закон не охватывает защиту прав потребителей в сферах финансовых, социальных, медицинских, туристских, и иных услуг, вопросы которых урегулированы профильными законами. В новом законе предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемое в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям.

- К новшествам в законопроекте также относится введение гражданско-правовой ответственности предпринимателей, таким образом, мы сможем увеличить сферу обслуживания. Положительные аспекты введения данной нормы: мотивация предпринимателей добровольно устранять нарушения на досудебном этапе здесь и сейчас. Ориентация на потребности клиента, а также мотивация к развитию общественного мониторинга и построению цивилизованной рыночной экономики, – Жалгас Балгожин.

В настоящее время проводится широкий спектр мероприятий по защите прав потребителей.

- С начала текущего года в департамент поступило 3 342 обращения от потребителей. Посредством платформы E-Otinish и портал электронного правительства поступило 1882 обращения. По ним даны разъяснения на 1401 обращение, из них 109 обращений направлены в другой государственный орган по компетенции, 150 обращений подлежат более длительному рассмотрению в связи со своей спецификой, в 185 случаях вопрос потребителей нами был урегулирован, сумма возврата денежных средств потребителям составила 90,5 млн тенге. Через Telegram Bot поступило 448 обращений, по которым потребителям были даны разъяснения по их вопросам. На телефон горячей линии поступило более 500 звонков. На каждый вопрос потребитель получил разъяснения и грамотную консультацию специалиста. Общая сумма возврата потребителям по итогам 9 месяцев составляет свыше 90 млн тенге, - сообщил Ж. Балгожин.

Также регулярно проводится информационно-разъяснительная работа по повышению потребительской грамотности среди населения. Специалисты консультируют по телефону горячей линии, оказывают помощь в составлении претензионных писем.