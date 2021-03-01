Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере медуслуг в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере оказания медицинских услуг в этом году, рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год фондом планируется обеспечить повышение доступности амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи, поддержку сельского здравоохранения, развитие дистанционной медицины, скрининговых программ, сестринского дела, патронажной службы», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Значительное внимание фонда, по его словам, будет направлено на финансирование детского здоровья. В частности, программ «Аңсаған сәби» по увеличению ЭКО и «Қамқорлық» - медицинской реабилитации детей с особыми потребностями.

«Дополнительное финансирование будет выделено на проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев, а также развитие школьной медицины», - сообщил Болат Токежанов.

Было отмечено, что все инициативы обеспечены финансово. В 2021 году на оказание медицинской помощи населению предусмотрено 1,8 трлн тенге, включая ГОБМП – 1,1 трлн тенге, ОСМС – 700 млрд тенге.

Помимо обозначенных направлений, запланированы средства на увеличение тарифов в рамках повышения заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 20% - 132 млрд тенге.

Увеличится доступность медицинских услуг в сельской местности, объем финансирования по этому направлению вырастет на 20%.