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    13:21, 01 Март 2021 | GMT +6

    Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере медуслуг в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новшества ожидают казахстанцев в сфере оказания медицинских услуг в этом году, рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2021 год фондом планируется обеспечить повышение доступности амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи, поддержку сельского здравоохранения, развитие дистанционной медицины, скрининговых программ, сестринского дела, патронажной службы», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

    Значительное внимание фонда, по его словам, будет направлено на финансирование детского здоровья. В частности, программ «Аңсаған сәби» по увеличению ЭКО и «Қамқорлық» - медицинской реабилитации детей с особыми потребностями.

    «Дополнительное финансирование будет выделено на проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев, а также развитие школьной медицины», - сообщил Болат Токежанов.

    Было отмечено, что все инициативы обеспечены финансово. В 2021 году на оказание медицинской помощи населению предусмотрено 1,8 трлн тенге, включая ГОБМП – 1,1 трлн тенге, ОСМС – 700 млрд тенге.

    Помимо обозначенных направлений, запланированы средства на увеличение тарифов в рамках повышения заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 20% - 132 млрд тенге.

    Увеличится доступность медицинских услуг в сельской местности, объем финансирования по этому направлению вырастет на 20%.


    Теги:
    Здравоохранение Социальная поддержка Общество Минздрав РК
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