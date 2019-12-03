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Какие новшества налогового и таможенного администрирования будут внедрены в Казахстане в 2020 году

3 Декабря 2019 13:36
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Какие новшества налогового и таможенного администрирования будут внедрены в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных на 2020 год нововведениях в системе налогового и таможенного администрирования рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На 2020 год в целях улучшения налогового и таможенного администрирования нами запланированы следующие мероприятия: внедрение электронного кошелька налогоплательщика; введение трехкомпонентной интегрированной системы; ограничение перечня видов деятельности для применения патента; внедрение системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС; завершение реконструкции пунктов пропуска на границе с Узбекистаном (2-й квартал 2020 года); начало реконструкции 10 пунктов пропуска в рамках Китайского займа; полный обмен сведениями из экспортных деклараций с КНР», - сказал Алихан Смаилов.

Таким образом, Министерство финансов примет комплексные меры для более эффективного налогового и таможенного администрирования.

«Одним из важных направлений цифровизации налогового и таможенного администрирования является актуализация баз данных государственных органов, которая с начала года находится в активной работе», - добавил Алихан Смаилов.

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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