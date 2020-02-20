Какие новости за две недели привлекли внимание Даурена Абаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев перечислил новости, которые привлекли его внимание за последние две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние несколько недель, на фоне трагических событий в Жамбылской области, на фоне тревожных новостей о коронавирусе и ряда других событий, незаслуженно остались без внимания многие позитивные новости. Многими из них мы можем гордиться и радоваться», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Он привел несколько примеров.

«Например, в Восточном Казахстане планируется открыть два новых кардиоцентра – в городах Аягоз и Алтай. Это решит проблему, когда больных приходилось транспортировать за сотни километров в Семей и Оскемен (Усть-Каменогорск). Бывают разные случаи, когда каждая минута на вес золота. К примеру, в столице начато строительство конно-спортивного центра специально для детей с особыми потребностями. Это так называемая иппотерапия. Она особенно помогает детям с диагнозом ДЦП», - перечислил министр.

«Акимат Алматы запустит новую жилищную программу для работающей молодежи. Ее уникальность заключается в низкой процентной ставке, по моему, около 5% годовых. Это вообще очень хорошая возможность для наших молодых работающих граждан улучшить свои жилищные условия. Еще одна хорошая новость связана с кинематографом. На международном кинофестивале во Франции казахстанский фильм «Мариям» получил гран-при. Это крупнейший культурный форум азиатского кино во всей Европе», - добавил глава ведомства.

Д. Абаев также отметил победу казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина на международном турнире в Ташкенте.

«Я хотел бы отметить еще одну новость: если вы помните, две недели назад наш тяжелоатлет Илья Ильин взял золотую медаль. Это золото вообще достойно отдельного упоминания – несмотря ни на что, вопреки этому огромному скепсису, критике, травмам, он проявил характер, показал свой несломленный дух», - подчеркнул министр.

Не обошел Д. Абаев вниманием и культурные достижения страны.

«Также я хотел бы отметить громкую мировую премьеру балета «Бетховен-Бессмертие-Любовь», которая состоялась 14 февраля на сцене Астана Оперы. Спектакль поставлен неместным хореографом Раймондо Ребекком. Если не ошибаюсь, это первая балетная постановка такого масштаба, мирового уровня, которая впервые была представлена на суд общественности именно на сцене нашего театра. Как мне рассказывали, ценители искусства из разных стран специально приехали оценить этот спектакль», - заключил глава ведомства.