Какие новые технологии внедряются в угольной индустрии Казахстана

Подписание состоялось 3 июля 2025 года в рамках визита Первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра в китайскую провинцию Гуандун.

Компания Dadi выступит индустриальным партнером проекта, предоставляя технологические решения, оборудование и проектную экспертизу. Стороны сосредоточатся на внедрении технологии сухого обогащения угля, что позволит повысить эффективность переработки и улучшить экологические показатели на предприятиях Угольного департамента Qarmet.

Фото: Qarmet

Взаимодействие с Dadi развивается поэтапно. В марте в Пекине состоялись переговоры, на которых Dadi выразила готовность адаптировать проект под специфику казахстанских угольных месторождений. В апреле техническая делегация посетила строительную площадку в Казахстане, после чего было согласовано техническое задание и представлено предварительное решение. В настоящее время прорабатываются коммерческие и инженерные детали.

Dadi Engineering Development (Group) основана в 1995 году и работает в более чем 10 странах, включая Австралию, США, ЮАР и Мозамбик. Компания специализируется на проектировании, строительстве и модернизации угольных шахт, карьеров и обогатительных фабрик. В структуру группы входят дочерние предприятия, включая разработчика экологичных и энергосберегающих технологий — Beijing Zhongkuang Boneng Energy-Saving Technology Co., Ltd.

Фото: Qarmet

Партнерство с Dadi является частью стратегии Qarmet по технологической модернизации производственных мощностей и развитию высокоэффективной переработки сырья на территории Казахстана.

Напомним, что помимо модернизации углеобогатительных мощностей, компания реализует и другие стратегические инициативы. В их числе — строительство газопровода к комбинату для снижения себестоимости и улучшения экологических показателей, возведение новых коксовых батарей № 8 и № 9 мощностью 1,5 млн тонн сухого кокса в год, строительство литейно-прокатного комплекса для выпуска премиальных видов стали и сортопрокатного стана для импортозамещения металлопроката строительного назначения.